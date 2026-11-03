De Gregorio advierte: "No veo evidencia de crecimientos superiores al 3% hacia adelante"

El economista y expresidente del Banco Central José de Gregorio advirtió este martes, en Lo Que Queda del Día, que la economía chilena atraviesa un periodo de recesión, marcado por nueve meses de bajo desempeño y cifras negativas de actividad.

El profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile sostuvo que el escenario resulta especialmente preocupante porque, a su juicio, no responde principalmente a factores externos.

"Esta es la primera vez que nosotros tenemos una desaceleración tan grande no causada por factores externos", afirmó, al comparar el desempeño de Chile con las proyecciones internacionales y señalar que nuestro país "es de los países donde más se han ajustado a la baja las perspectivas de crecimiento".

"Las proyecciones del Fondo Monetario Internacional para el mundo y para la inmensa mayoría de los países no han cambiado; o sea, el impacto que ha tenido, si bien tiene cierto efecto negativo, en el mundo se ha logrado compensar", explicó.

De Gregorio indicó que, al comparar los primeros nueve meses del año con igual periodo del año anterior, se observa un crecimiento levemente negativo, cercano al 0,4%, mientras que la actividad económica ha mostrado un comportamiento especialmente débil durante los últimos trimestres.

Si bien reconoció el impacto de la menor producción de cobre, la guerra en Irán y los factores climáticos, sostuvo que estos elementos no permiten explicar por sí solos la situación económica del país.

En esa línea, precisó que el PIB no minero mantiene un crecimiento cercano al 0,6%, lo que refleja que la debilidad está particularmente concentrada en la actividad minera, aunque el resultado general sigue siendo preocupante.

"Ojalá esté equivocado...": cuestiona las proyecciones de crecimiento

Consultado por las perspectivas económicas y las estimaciones oficiales que apuntan a una recuperación durante los próximos años, el exministro de Estado manifestó sus dudas respecto de la posibilidad de alcanzar expansiones superiores al 3%.

"Ojalá esté equivocado, pero no veo evidencia ni cosas que a mí me hagan prever crecimientos superiores al 3% hacia adelante", sostuvo.

El economista también llamó a reconocer que el actual escenario sorprendió a los distintos actores que elaboran proyecciones económicas, considerando que las estimaciones iniciales apuntaban a un crecimiento cercano al 2,5% para este año.

"Las predicciones que habían de todos -del Gobierno, de la Administración entrante, de la Administración saliente, del Banco Central- es que este año podíamos crecer al 2,5%, y nos ha sorprendido a todos", señaló.

Asimismo, cuestionó la comunicación económica del Gobierno "tremendamente negativa" durante el inicio de la guerra en Irán, particularmente por el efecto que tuvieron algunos anuncios sobre las expectativas de los consumidores.

"Fue uno de los países donde más cayeron las expectativas. Parte de eso fue por los anuncios; de decir que: 'Mire, no podemos hacer nada y nos tenemos que comer el mayor precio del petróleo'. Más allá de la validez técnica o no de la decisión, la comunicación fue también tremendamente negativa, lo cual afectó a las personas. Las expectativas de los consumidores cayeron con bastante fuerza y, al poco tiempo, obviamente, caen las de las empresas, porque no están vendiendo y no vemos ese optimismo", ilustró.

Capacidad de crecimiento de largo plazo "extremadamente débil"

Más allá de los factores coyunturales, De Gregorio planteó que la principal preocupación está relacionada con las limitaciones estructurales de la economía chilena y su capacidad para crecer sostenidamente a largo plazo.

"Lo que tiene nuestra economía es una capacidad de crecimiento extremadamente débil", lamentó.

En esa línea, recordó que el Banco Central ha situado el crecimiento tendencial en torno al 2%, aunque estimó que incluso podría ser inferior.

"Probablemente sea menos lo que puede crecer nuestra economía en las mismas condiciones que está hoy día", aseveró.

"Probablemente -cosa que no puedo asegurar-, no estamos creciendo tan lejos como podríamos esperar de lo que es nuestro crecimiento tendencial y ahí hay una preocupación que tiene que ver con la inversión, con la productividad, con un montón de factores que son los que determinan el crecimiento", apuntó.

En ese contexto, consideró que las medidas impulsadas por el Gobierno, entre ellas la rebaja tributaria y los incentivos para fomentar la inversión, podrían contribuir a mejorar el escenario, aunque descartó que por sí solas generen un cambio significativo.

"Yo creo que en algo puede ayudar, pero no es algo que va a marcar la aguja de manera significativa", auguró.

Desempleo y debilidad del consumo

Otro de los factores que preocupa a De Gregorio es el mercado laboral.

El economista recalcó que Chile enfrenta un desempleo elevado, cercano al 10%, situación que profundiza la incertidumbre de los hogares y limita las posibilidades de recuperación del consumo.

"Cuando estamos con una situación de empleo tan débil, eso genera desconfianza en los consumidores, eso genera pesimismo (...) por lo tanto, también me voy a restringir en mi gasto. Y eso, obviamente, no ayuda mucho a la recuperación", apuntó.

Finalmente, De Gregorio sostuvo que "uno esperaría que el cuarto trimestre de este año (la economía chilena) vea una recuperación y hacia el próximo año un crecimiento", aunque insistió en que las perspectivas deben evaluarse con cautela ante la incertidumbre y los problemas estructurales que enfrenta el país.