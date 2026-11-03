Jeannette Jara: "Pareciera que Rabat está pauteando al Presidente; hay una falta de liderazgo tremenda"

La excandidata presidencial Jeannette Jara acusó este martes una "falta de liderazgo tremenda" del Presidente José Antonio Kast por su blindaje al ministro de Justicia, Fernando Rabat, apuntado por su responsabilidad en la liberación anticipada de condenados por delitos sexuales a menores de edad.

La dirigenta opositora cuestionó el manejo político del Ejecutivo luego de que el jefe de Estado, desde su gira por Europa, asumiera públicamente la responsabilidad de la crisis y desestimara los cuestionamientos a la idoneidad del titular de la cartera.

"Pareciera que el ministro (Rabat) está pauteando al Presidente; hay una falta de liderazgo tremenda", arremetió la otrora ministra del Trabajo, que también dijo que esta situación se puede ver "como un error político, porque en definitiva el ministro Rabat -no tengo dudas- va a terminar saliendo del gabinete, y será pronto, eso es evidente".

Jara cuestionó la conducción de La Moneda y afirmó que "el ministro Rabat está pauteando al presidente". (FOTO: ATON)

En esta línea, Jara afirmó que "no se puede resistir (en el cargo) ante una situación como esta, en la que niños y niñas han quedado expuestos a sus victimario, a que el ministro no asuma su responsabilidad política".

"El mismo (Rabat) le está haciendo un flaco favor a su gobierno", puntualizó la otrora autoridad, que participó esta jornada de una actividad pública de reconocimiento a adultos mayores

Finalmente, puntualizó que dilatar la renuncia o remoción de la autoridad ministerial no solo intensifica la exposición de los menores a sus agresores sin asunción de responsabilidades, sino que profundiza los costos de gobernabilidad para la propia administración de Kast.