El portazo de la FIFA a solicitud de Irán para jugar en México

La FIFA no tiene previsto modificar el calendario del Mundial 2026, anunciado el pasado diciembre, ante la pretensión de la Federación de Fútbol de Irán (Ffiri) de que la selección asiática dispute sus partidos en México.

"La FIFA tiene un contacto regular con todas las federaciones participantes, incluida la Federación Iraní, para debatir la planificación de la Copa Mundial 2026. Se espera que todos los equipos participantes compitan según el calendario de partidos anunciado en diciembre", indicaron a la Agencia EFE fuentes de la organización.

La embajada iraní en territorio mexicano informó el lunes de que la Ffiri llevó a cabo negociaciones para que su selección nacional juegue sus partidos correspondientes al Grupo G en México.

En su página web, la legación diplomática aseguró que "en referencia a la falta de cooperación del gobierno estadounidense en la emisión de visas y la prestación de apoyo logístico a la selección nacional de fútbol de Irán en la preparación para la Copa Mundial de 2026, Abolfazl Psedniddeh, embajador iraní en México, sugirió a la FIFA que los partidos de Irán en dicho evento se trasladen de Estados Unidos a México".

"Reiteramos que Estados Unidos no coopera con nosotros en el tema de las visas. Estamos interesados en asistir al Mundial, pero el gobierno estadounidense no proporciona el apoyo logístico ni administrativo necesario", subrayó Psedniddeh en declaraciones a la agencia estatal IRNA citadas por la web de la embajada.