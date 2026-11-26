La FIFA confirmó este jueves que fue víctima de un ciberataque que permitió a piratas informáticos acceder a lo que el propio ente rector del fútbol mundial describió como "un conjunto limitado de información personal y empresarial".

A través de un comunicado enviado a The Associated Press, la institución evitó detallar cuándo se produjo la intrusión ni la naturaleza exacta de los antecedentes vulnerados, aunque aseguró que ya activó las gestiones con las autoridades. "La FIFA está trabajando estrechamente con las autoridades pertinentes, incluidas las fuerzas del orden", señaló el organismo.

En el mismo texto, la entidad condenó la sustracción y eventual difusión del material sustraído: "La FIFA condena en los términos más enérgicos posibles la adquisición y publicación ilícita de información, en particular de datos personales", agregó el comunicado, advirtiendo que "estas acciones constituyen una violación grave e inaceptable de la privacidad y pueden tener consecuencias significativas para las personas afectadas".

La alerta se produce luego de que la semana pasada una agrupación que se hace llamar Handsome Boy Hacking Club publicara en la red social X una captura de pantalla de lo que aseguró eran archivos pertenecientes a la FIFA. Tres días después, el mismo grupo pareció adjudicarse el ataque al responder a un mensaje que señalaba la filtración de más de 12 gigabytes de documentos internos.

El incidente informático golpea a la FIFA y a su presidente, Gianni Infantino, en medio del fuerte escrutinio generado tras el fracaso de su plan secreto para vender participaciones de la Copa del Mundo a inversionistas privados. Todo esto ocurre además mientras el dirigente —quien lleva 11 años en el cargo— busca revalidar su mandato hasta 2031 como favorito en las elecciones del próximo 18 de marzo, donde competirá contra el japonés Kohzo Tashima y el francés Philippe Diallo.