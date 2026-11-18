Una controvertida y millonaria jugada comercial alista la FIFA con miras a la Copa del Mundo de 2030 luego de que una investigación del prestigioso diario británico The Guardian revelara que el ente rector del fútbol mundial incluyó una cláusula en los pliegos de licitación de derechos televisivos que autoriza explícitamente a los canales a vender publicidad durante las pausas de hidratación.

La medida, implementada de manera obligatoria durante los 104 partidos del pasado Mundial de 2026 bajo el argumento de proteger la salud y el bienestar de los futbolistas frente al calor extremo, consiste en un receso de tres minutos a mitad de cada tiempo. Sin embargo, la pausa rápidamente se transformó en una auténtica mina de oro para los gigantes de las telecomunicaciones, especialmente para las cadenas estadounidenses como Fox Sports y Telemundo.

De acuerdo a estimaciones de The Hollywood Reporter, cada receso de hidratación generó entre 2 y 9 millones de dólares en ingresos publicitarios por partido, permitiendo que sólo la cadena Fox recaudara cerca de 250 millones de dólares a lo largo del certamen.

Pese a que la FIFA no se benefició de manera directa en la última edición, la inclusión formal de este espacio publicitario en las bases de 2030 busca inflar el precio de venta de los derechos de transmisión. En el mercado norteamericano, se proyecta que las subastas alcancen cifras récord de entre 1.500 y 2.000 millones de dólares, instancia donde gigantes del streaming como Netflix y otras plataformas digitales pujarán a la par con la televisión tradicional.

Aunque desde Zúrich declinaron emitir comentarios oficiales e insisten en que aún no se ratifica el formato definitivo para la cita que albergarán conjuntamente España, Portugal y Marruecos (junto a los tres partidos inaugurales en Sudamérica), el documento entregado a los operadores confirma que el negocio de las pausas ya está sobre la mesa de negociaciones.