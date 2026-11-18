El expresidente Gabriel Boric confirmó este miércoles que volverá a ser padre, noticia que se conoció a comienzos de esta semana, y reveló que él y su pareja, Paula Carrasco, esperan una niña a la que llamarán Eloísa.

"Bienvenida al viaje, Eloísa. Que el sepia de otoño tiña nuestros primeros desvelos y las primeras lluvias del año acompañen nuestros acurrucos", escribió Boric junto a una fotografía familiar.

"Estamos felices y ansiosos por presentarte el mundo que es y el que queremos que sea. Que vengan todas las preguntas, sonrisas y aventuras", agregó.

El exmandatario cerró su mensaje con un agradecimiento: "Gracias a todos por su cariño, nos llena de amor".

Eloísa será la hermana menor de Violeta, la primera hija en común de Boric y Carrasco, que nació en junio de 2025.