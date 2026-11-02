FIFPro reveló los candidatos a su once ideal con Messi y Cristiano Ronaldo

El Sindicato internacional de futbolistas FIFPro anunció este lunes a los 26 candidatos para integrar el once ideal masculino de la temporada 2025-2026, con la presencia de figuras como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Lamine Yamal y Kylian Mbappé.

La nómina reúne a futbolistas de distintas ligas del mundo y en ella, Messi y Cristiano Ronaldo repiten su presencia entre los nominados respecto de la edición de 2025.

En la ofensiva también aparecen Harry Kane, Erling Haaland, Michael Olise y Khvicha Kvaratskhelia.

Entre los mediocampistas destacan Jude Bellingham, Bruno Fernandes, Enzo Fernández, Declan Rice y Vitinha, además de los españoles Pedri y Rodri. En tanto, la defensa presenta a Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Virgil van Dijk, Gabriel, William Saliba, Dayot Upamecano, Pau Cubarsí y Marc Cucurella.

Para el arco, los tres finalistas son Thibaut Courtois, Emiliano Martínez y David Raya. En total, 19.806 jugadores profesionales de 73 países participaron en la votación, que consideró las actuaciones entre el 4 de agosto de 2025 y el 19 de julio de 2026.

El once ideal masculino de FIFPro se anunciará el lunes 9 de noviembre. El equipo contará con un arquero, tres defensores, tres mediocampistas y tres delanteros, además de un último puesto reservado para el jugador de campo con mayor votación entre los restantes.

Las candidatas al once ideal femenino

FIFPro también dio a conocer a las 26 finalistas del fútbol femenino, en una nómina con amplia presencia española y figuras como Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Patri Guijarro y Vicky López. También aparecen las arqueras Cata Coll, Ann-Katrin Berger y Hannah Hampton, además de defensoras como Ona Batlle, Lucy Bronze, Mapi León e Irene Paredes.

En el ataque destacan Ewa Pajor, Claudia Pina, Athenea del Castillo, Barbra Banda, Ada Hegerberg y Alessia Russo. La elección contó con la participación de 6.511 futbolistas de 64 países y el equipo ideal femenino también se conocerá el próximo 9 de noviembre.