La Comisión Europea contradijo a la FIFA sobre la posibilidad de levantar el veto a Rusia

El maltés Glenn Micallef, comisario europeo de Equidad Intergeneracional, Juventud, Cultura y Deporte, rechazó este miércoles el posible levantamiento del veto a Rusia en las competiciones internacionales anunciado recientemente por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Micallef interpeló directamente a Infantino a través de su cuenta en la red social 'X' y le recordó que los valores "no son negociables". "Permitir que los agresores regresen al fútbol mundial como si nada hubiera pasado ignora los verdaderos riesgos de seguridad y el profundo dolor causado por la guerra", añadió.

Infantino aseguró el lunes, durante una entrevista en la cadena británica Sky, que se debe de levantar el veto a Rusia en las competiciones internacionales porque esta iniciativa "no ha conseguido nada" y que, por el momento, se debería hacer "al menos" en categorías inferiores.