Se acabaron los The Best: FIFA anunció creación de nuevos premios para 2026

La FIFA confirmó que a partir del 2026 se realizará una nueva premiación en Medio Oriente para reconocer a los mejores jugadores del año, y tras 10 años se eliminará la ceremonia de The Best.

"A partir de 2026, el evento se convertirá en la única ceremonia oficial anual de premios de la FIFA que reunirá a las figuras más influyentes del fútbol del mundo y celebrará a los mejores jugadores, equipos y logros de este hermoso deporte durante el año anterior", explicó la FIFA, que buscará implementar un novedoso proyecto.

La noticia fue anunciada por el presidente de la entidad Gianni Infantino en redes sociales, quien informó un acuerdo con el Consejo Deportivo de Dubái integrando la ceremonia al World Sports Summit, evento deportivo que se celebra anualmente en el país.

Además, Infantino adelantó que "estos premios mundiales de fútbol no serán solo una ceremonia de premiación, sino una forma innovadora de celebrar el fútbol y honrar a los mejores jugadores oficiales del año, tanto dentro como fuera de la cancha".

Asimismo, FIFA entregará prontamente información sobre las categorías de premiación, las nominaciones, el sistema de votación y las fechas del evento.