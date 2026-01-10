Chile buscará ante Colombia el invicto en la fase grupal del Mundial de la Kings League

La fase grupal del Mundial de la Kings League llega a su fin y el equipo que representa a Chile buscará dar un cierre redondo cuando se mida ante Colombia este domingo, a las 17:00 horas (20:00 GMT), en el Trident Arena de Sao Paulo.

El combinado capitaneado por el streamer Shelao y el volante nacional Arturo Vidal llega en un momento inmejorable tras imponerse a Países Bajos y Marruecos, por lo que una victoria más los haría acceder directamente a la ronda de los ocho mejores y evitar el cuadro de "Last Chance".

Por su parte, el elenco "cafetero" llega a este partido con la obligación de sumar y de que los africanos no ganen ante los neerlandeses. Cualquier otra combinación diferente los dejará fuera dados los criterios de desempate que se manejan en el torneo de fútbol 7.

Todos los detalles de este novedoso torneo que mezcla reglas del futbol real y otras de videojuegos podrán encontrarse en Cooperativa.cl.