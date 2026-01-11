Chile venció a Colombia y clasificó a cuartos de final en el Mundial de la Kings League

El equipo de Chile clasificó directamente a los cuartos de final del Mundial de la Kings League, tras igualar 5-5 con Colombia y vencer por 2-1 en los penales shootouts en Brasil.

Con el resultado, el equipo nacional terminó líder del Grupo A, con siete puntos; Colombia, en tanto, finalizó en el segundo lugar con cuatro unidades y avanzó a los playoffs del torneo.

La competición de fútbol 7 que mezcla reglas del deporte profesional con algunas de videojuegos tuvo un inicio inmejorable para el equipo nacional. El portero Matías Herrera se lució con un triplete que le permitió comenzar 1-3 en ventaja.

No obstante, Colombia empezó a equiparar las acciones ante el equipo capitaneado por Shelao y Arturo Vidal, por lo que consiguió el impulso necesario para llegar 5-3 en el arranque de la segunda fracción.

Juan Araya tuvo que ser el héroe para el combinado criollo, ya que con dos tantos consiguió emparejar las acciones y llevar la definición a los shootout, una especie de penal donde el jugador parte desde la mitad de cancha y tiene solo cinco segundos para enfrentar al portero.

Allí, el guardameta Herrera volvió a ser pieza clave al atajar cuatro de los cinco remates colombianos y, con las anotaciones de Matías Donoso e Ignacio Herrera, logró avanzar a cuartos de final