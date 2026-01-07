¿Cuándo y dónde ver a Chile ante Colombia en el Mundial de la Kings League?

Tras mantener el invicto con una contundente goleada ante Marruecos, el equipo que representa a Chile en el Mundial de la Kings League se prepara para cerrar la fase de grupos ante Colombia en el Trident Arena de Sao Paulo.

Los nacionales llegan a este duelo en lo más alto de la tabla con dos victorias consecutivas. Por su parte, el combinado cafetero llega con la obligación de sumar tras recuperar terreno con una sólida victoria por 7-2 frente a Países Bajos.

Bajo la capitanía del influencer Shelao y la presencia estelar de Arturo Vidal, el equipo chileno saltará a la cancha este próximo domingo 11 de enero a las 18:00 horas (21:00 GMT).

Todos los detalles de este compromiso podrás seguirlos a través de la transmisión en el canal oficial de YouTube de la Kings League, además de la emisión televisiva de Canal 13.

Mientras que en Cooperativa.cl encontrarás los detalles post partido y el análisis de la clasificación nacional.