[VIDEO] Matías Herrera fue elegido el mejor arquero del Mundial de la Kings League

Ronaldo Nazario le entregó el trofeo al guardameta nacional.

[VIDEO] Matías Herrera fue elegido el mejor arquero del Mundial de la Kings League
El guardameta de Chile Matías Herrera fue elegido como el mejor arquero del Mundial de la Kings League 2026 en la ceremonia de premiación realizada tras la final que Brasil ganó 6-2 al conjunto nacional.

El arquero recibió la distinción con lágrimas de tristeza por el resultado del partido de manos del exfutbolista Ronaldo Nazário.

