Armand Duplantis y Aitana Bonmatí fueron escogidos como los mejores deportistas europeos del 2025

La Asociación Internacional de la Prensa Deportiva (AIPS) les otorgó el galardón como mejores deportistas europeos del 2025 al atleta sueco Armand Duplantis y a la futbolista española Aitana Bonmatí.

Duplantis superó al tenista Carlos Alcaraz, quien quedó en segundo lugar, y al actual Balón de Oro Ousmane Dembelé. Mientras que, en la categoría femenina, Bonmatí superó a la tenista número uno del ranking Aryna Sabalenka y la atleta neerlandesa Femke Bol.

El garrochista en 2025 rompió cuatro veces el récord mundial en salto con garrocha, la última durante el Mundial de Atletismo realizado en Tokio. El sueco dejó una marca de 6,30 metros lo que le permitió obtener su tercer mundial consecutivo.

En tanto, Bonmatí brilló a nivel individual, en un año donde se consagró como Balón de Oro y FIFA The Best. En el ámbito colectivo, con el Barcelona ganó todos los títulos locales y fue finalista de la UEFA Nations League y de la Eurocopa con la selección española.

Ambos deportistas revalidan sus premios obtenidos en la edición de 2024. Es el tercer premio para Duplantis, que también lo ganó en 2022, y el tercero consecutivo para Bonmatí, que desde 2023 hasta la fecha ha obtenido el galardón.