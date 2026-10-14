Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago21.4°
Humedad40%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Futbol femenino

Así se podrán ver los duelos de Colo Colo y la U en la Copa Libertadores Femenina

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Este jueves comienza el torneo continental en Ecuador.

Así se podrán ver los duelos de Colo Colo y la U en la Copa Libertadores Femenina
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Este jueves arranca la Copa Libertadores Femenina en Ecuador, con Colo Colo y Universidad de Chile como protagonistas, y los partidos de ambos representantes del fútbol nacional tendrán transmisión por streaming de forma gratuita.

La plataforma Pluto TV transmitirá los partidos más destacados del torneo, por quinto año consecutivo, y en la agenda de la fase grupal figuran dos partidos de Colo Colo y tres de Universidad de Chile.

Las albas, que estarán en el Grupo A, debutarán el mismo día del inicio del torneo, este jueves 15 de octubre, ante Corinthians, en el Estadio "Rodrigo Paz Delgado".

La U, por su lado, se estrenará el viernes, por el Grupo D, ante Nacional de Montevideo, en el Estadio Banco Guayaquil de Quito.

Revisa los partidos que tendrán transmisión por streaming: 

Jueves 15 de octubre

  • Corinthians vs. Colo Colo. 17:00 horas. Estadio "Rodrigo Paz Delgado"

Viernes 16 de octubre

  • Nacional vs. Universidad de Chile. 21:00 horas. Estadio Banco Guayaquil de Quito

Domingo 18 de octubre

  • Colo Colo vs. Independiente Santa Fe. 17:00 horas. Estadio "Rodrigo Paz Delgado"

Lunes 19 de octubre

  • Libertad vs. Universidad de Chile. 21:00 horas. Estadio Banco Guayaquil de Quito

Jueves 22 de octubre

  • Universidad de Chile vs. Deportivo Cali. 17:00 horas. Estadio Banco Guayaquil de Quito

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada