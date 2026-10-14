Así se podrán ver los duelos de Colo Colo y la U en la Copa Libertadores Femenina

Este jueves arranca la Copa Libertadores Femenina en Ecuador, con Colo Colo y Universidad de Chile como protagonistas, y los partidos de ambos representantes del fútbol nacional tendrán transmisión por streaming de forma gratuita.

La plataforma Pluto TV transmitirá los partidos más destacados del torneo, por quinto año consecutivo, y en la agenda de la fase grupal figuran dos partidos de Colo Colo y tres de Universidad de Chile.

Las albas, que estarán en el Grupo A, debutarán el mismo día del inicio del torneo, este jueves 15 de octubre, ante Corinthians, en el Estadio "Rodrigo Paz Delgado".

La U, por su lado, se estrenará el viernes, por el Grupo D, ante Nacional de Montevideo, en el Estadio Banco Guayaquil de Quito.

Revisa los partidos que tendrán transmisión por streaming:

Jueves 15 de octubre

Corinthians vs. Colo Colo. 17:00 horas. Estadio "Rodrigo Paz Delgado"

Viernes 16 de octubre

Nacional vs. Universidad de Chile. 21:00 horas. Estadio Banco Guayaquil de Quito

Domingo 18 de octubre

Colo Colo vs. Independiente Santa Fe. 17:00 horas. Estadio "Rodrigo Paz Delgado"

Lunes 19 de octubre

Libertad vs. Universidad de Chile. 21:00 horas. Estadio Banco Guayaquil de Quito

Jueves 22 de octubre