Brasil arrancó en el Sudamericano femenino sub 20 con agónico triunfo

El grupo B del Sudamericano femenion sub 20 en Paraguay dio el vamos con sendos triunfos de Brasil y Perú, en una primera fecha donde Argentina quedó libre.

La "Verdeamarela" cosechó su exigido 3-2 ante Ecuador, que logró empatar dos veces el encuentro. Todo se sentenció gracias al gol de Ana Beatriz a los 90+3'.

En tanto, la "Bicolor" se impuso por 2-0 a Bolivia, con anotaciones de Aldana Rodríguez (54') y María Espejo (60').