DT de Portland Timbers por llegada de Aravena: Puede tener un impacto increíble en nuestro ataque

El técnico inglés de Portland Timbers, Phil Neville, valoró la contratación del delantero chileno Alexander Aravena, asegurando que el futbolista de 23 años elevará el nivel ofensivo de su escuadra en Estados Unidos. El DT analizó las condiciones técnicas del seleccionado nacional y destacó el seguimiento que el club realizó sobre su carrera en Sudamérica.

"Lo observamos durante un tiempo en Gremio y lo que siempre nos destacó es su versatilidad y capacidad para jugar en cualquier lugar de la línea de ataque. Es un jugador técnico que se siente cómodo operando en los espacios e incluso en el rol de número 10", aseguró el adiestrador de Portland Timbers mediante un comunicado oficial emitido en Oregón.

El exdefensor de Manchester United proyectó un rápido proceso de adaptación para el atacante formado en Universidad Católica. "Con experiencia en ligas de primer nivel, creo que puede venir y tener un impacto increíble en la forma en que jugamos y en nuestra ofensiva", complementó el preparador del conjunto de los "Leñadores".

La operación se concretó mediante un préstamo desde Gremio de Porto Alegre hasta el final de la temporada 2026, incluyendo una opción de compra para la franquicia norteamericana. En Brasil, el seleccionado nacional disputó 57 encuentros, registrando siete goles y tres asistencias antes de sellar su mudanza al fútbol de Norteamérica.

Alexander Aravena se unirá en el plantel a su compatriota Felipe Mora, buscando consolidar su lugar en la Selección Chilena, donde ya acumuló 16 apariciones, 12 de ellas por Clasificatorias. La dirigencia de Portland Timbers confirmó que el jugador ya se encuentra a disposición del cuerpo técnico para iniciar los trabajos en la ciudad de Portland.