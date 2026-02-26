Polémico Tarek William Saab pasa de fiscal general a defensor del pueblo en Venezuela

La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela designó a Tarek William Saab, quien renunció a su cargo de fiscal general, como defensor del pueblo de forma temporal, luego de la dimisión de Alfredo Ruiz Angulo por motivos personales, familiares y de salud, de acuerdo a una misiva que envió al Legislativo.

"Para el cargo de defensor del pueblo encargado queremos designar, proponer, a un hombre que también ha sido toda su vida experto en derechos humanos", señaló el presidente de la AN, el chavista Jorge Rodríguez, antes de nombrar a Saab en la sesión transmitida por el canal estatal ANTV.

Minutos antes de esta propuesta, Rodríguez informó que Saab renunció a su cargo como fiscal general, sin que se conozcan los motivos específicos de tal decisión pese a que envió una carta a la junta directiva de la AN, así como de Ruiz Angulo, quien argumentó motivos personales, familiares y de salud para dejar la Defensoría del Pueblo en una misiva.

Ambos funcionarios habían sido ratificados en estos cargos en octubre de 2024, para un periodo de siete años, es decir, hasta 2031.

Saab, que también ha sido gobernador apoyado por el chavismo, llegó a la Fiscalía en 2017 por designación de la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente, un foro integrado exclusivamente por defensores del Gobierno de Nicolás Maduro.

El criticado fiscal que defenderá los DD.HH. en Venezuela

De origen libanés, identificado con la izquierda y autor de varios libros de poesía, Saab ha sido una de las figuras más combativas del chavismo y una de las más mediáticas. Empezó su carrera pública como dirigente estudiantil y participó en la defensa del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) cuando fue detenido por intentar tomar el poder a través de un fallido golpe de Estado, en 1992.

Saab siempre se ha declarado un defensor de derechos humanos; prestó asistencia a familiares de los militantes y guerrilleros comunistas torturados o desaparecidos en los Gobiernos previos a la llegada de Chávez al poder.

También fue defensor del pueblo entre 2014 y 2017, año en que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) lo designó como fiscal general. Ese periodo coincidió con el primer mandato de Maduro (2013-2019).

En su balance de 2025, Saab destacó que desde su llegada a la institución se han condenado 825 personas implicadas en violaciones a derechos humanos y 3.116 han sido imputadas, entre ellos 2.957 funcionarios de seguridad del Estado.

También ha mencionado su lucha contra la corrupción en la estatal petrolera PDVSA, al citar más de 30 tramas y más de 24.000 imputaciones en toda la administración pública, así como la creación de nuevos programa de denuncia contra la pedofilia, el acoso escolar, maltrato animal o narcotráfico.

Los números, no obstante, nunca frenaron las críticas. La Misión de Determinación de Hechos de los Derechos Humanos de la ONU ha pedido en diversas ocasiones investigar las violaciones en esta materia.

La oposición, por su parte, responsabiliza a Saab de las más de 2.400 detenciones ocurridas tras las elecciones presidenciales de 2024 en las que fue proclamado ganador Maduro, resultado que la oposición mayoritaria tachó de fraude.

Saab también tiene historia con Chile, ya que acusó al país de una operación de "falsa bandera" en el caso del secuestro y asesinato del exmilitar Ronald Ojeda.

Daniel Devoe fue designado como fiscal general temporal

La Asamblea Nacional también designó al abogado especialista en derechos humanos y afín al chavismo, Larry Daniel Devoe como fiscal general encargado.

"Nosotros queremos proponer para que cubra la vacante como fiscal general encargado, mientras se designa por esta Asamblea el fiscal general definitivo para el periodo que establece la Constitución, al doctor Larry Daniel Devoe Márquez", señaló el presidente de la AN, Jorge Rodríguez.

Rodríguez indicó que Devoe es abogado graduado de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), y tiene máster en derecho constitucional y en democracia, derechos humanos y Estado de derecho, es especialista en ciencias penales y criminalísticas, así como dos diplomados en materia de derechos humanos.

Igualmente, dijo que Devoe es integrante del Programa de convivencia y paz designado en enero pasado por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y también ejerce como secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos.