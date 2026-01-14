Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Futbol femenino

Carla Guerrero fue oficializada como nuevo refuerzo de Universidad de Concepción

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La "Jefa" llega desde Universidad de Chile tras seis temporadas.

Carla Guerrero fue oficializada como nuevo refuerzo de Universidad de Concepción
La defensa Carla Guerrero fue oficializada como nuevo refuerzo de Universidad de Concepción.

"La Jefa", llega proveniente de Universidad de Chile, club en el que estuvo durante seis temporadas consecutivas (2020-2025), donde fue capitana y levantó el Campeonato Nacional Femenino en el año 2021.

Además, cuenta con un impresionante palmarés que incluye la Copa Libertadores Femenina conquistada con Colo Colo en 2012, junto a 13 títulos de Primera División obtenidos también con el Cacique.

También es referente de la seleccion chilena, donde participó en Copa Américas y Juegos Sudamericanos, además de ser parte del plantel que clasificó por primera vez a una Copa del Mundo.

