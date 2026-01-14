La defensa Carla Guerrero fue oficializada como nuevo refuerzo de Universidad de Concepción.

"La Jefa", llega proveniente de Universidad de Chile, club en el que estuvo durante seis temporadas consecutivas (2020-2025), donde fue capitana y levantó el Campeonato Nacional Femenino en el año 2021.

Además, cuenta con un impresionante palmarés que incluye la Copa Libertadores Femenina conquistada con Colo Colo en 2012, junto a 13 títulos de Primera División obtenidos también con el Cacique.

También es referente de la seleccion chilena, donde participó en Copa Américas y Juegos Sudamericanos, además de ser parte del plantel que clasificó por primera vez a una Copa del Mundo.