Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago26.4°
Humedad40%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Futbol femenino

Carla Guerrero se despidió de la U: "Fueron años increíbles"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La jugadora de 38 años quedó como jugadora libre luego de no renovar su contrato.

Carla Guerrero se despidió de la U:
 @udechilefem
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La experimentada futbolista nacional Carla Guerrero confirmó su partida de Universidad de Chile con un mensaje de despedida tras finalizar su contrato con el cuadro azul

"Es difícil despedirse de un club que amo tanto, pero después de muchos años defendiendo esta hermosa camiseta, hoy nuestros caminos se separan", expresó la mundialista con La Roja en su cuenta de Instagram.

"Fueron años increíbles. Di lo mejor de mí y defendí esta camiseta a muerte, luché, peleé y me entregué siempre al 1000%. Gracias a "las bravas" porque me hicieron un 2025 increíble", sumó.

Finalmente, la "Jefa" indicó: "A la gente que siempre me apoyó y estuvo en cada partido alentando, espero que donde vaya me siga apoyando".

Guerrero debutó en la U en 2004 y emigró en 2008. Tras largos años fuera del club, volvió en 2020 y en este segundo periodo logró ganar el título del Campeonato Nacional 2021.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada