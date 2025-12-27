Carla Guerrero se despidió de la U: "Fueron años increíbles"

La experimentada futbolista nacional Carla Guerrero confirmó su partida de Universidad de Chile con un mensaje de despedida tras finalizar su contrato con el cuadro azul

"Es difícil despedirse de un club que amo tanto, pero después de muchos años defendiendo esta hermosa camiseta, hoy nuestros caminos se separan", expresó la mundialista con La Roja en su cuenta de Instagram.

"Fueron años increíbles. Di lo mejor de mí y defendí esta camiseta a muerte, luché, peleé y me entregué siempre al 1000%. Gracias a "las bravas" porque me hicieron un 2025 increíble", sumó.

Finalmente, la "Jefa" indicó: "A la gente que siempre me apoyó y estuvo en cada partido alentando, espero que donde vaya me siga apoyando".

Guerrero debutó en la U en 2004 y emigró en 2008. Tras largos años fuera del club, volvió en 2020 y en este segundo periodo logró ganar el título del Campeonato Nacional 2021.