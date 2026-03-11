Club dejará de usar pantalones blancos tras petición de sus jugadoras por la menstruación

OH Leuven, actual líder de la liga femenina belga, anunció que dejará de utilizar el pantalón corto blanco tradicional del club a petición de las jugadoras, ya que se sienten más cómodas utilizando un color más oscuro cuando tienen la menstruación.

"OH Leuven Women dejará de optar, a partir de la próxima temporada, por un pantalón corto blanco y pasará a utilizar uno oscuro para los partidos. La decisión responde a una petición de las jugadoras, que durante la menstruación se sienten más cómodas y seguras con una equipación más oscura", señaló el club en un comunicado el club.

El equipo pondrá fin a una tradición de 40 años y sigue los pasos del torneo de tenis de Wimbledon, que desde 2023 retiró la obligación de llevar ropa interior blanca por el mismo motivo.

El cambio de equipación se producirá la próxima temporada en un club que también está adaptando sus métodos al fútbol femenino, por ejemplo en la preparación de los entrenamientos para "prestar más atención al bienestar de las deportistas a partir de sus propias experiencias".