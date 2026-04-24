¡Demoledoras! La Roja femenina sub 17 brilló con goleada por 8-1 ante Bolivia
El combinado nacional dirigido por Vanessa Arauz se impuso por ocho tantos en Paraguay.
El combinado nacional dirigido por Vanessa Arauz se impuso por ocho tantos en Paraguay.
Un brillante estreno tuvo este viernes la selección chilena femenina en el Grupo A del Sudamericano Sub 17 tras golear por un aplastante 1-8 a su símil de Bolivia en el Estadio Carfem de Ypané, en Paraguay.
El trámite del primer tiempo mostró un monólogo absoluto y Martina Carmona (10') abrió la cuenta para que luego fuese Kiara Concha (23' y 30') quien estiró las cifras con un doblete personal.
Posteriormente, la delantera Catalina Muñoz (28' y 33') sumó otras dos dianas para sellar un categórico 5-0 en favor de las chilenas al término de los primeros 45 minutos.
Durante el complemento, la tónica no varió y Antonella Martínez (48') aumentó la ventaja mediante un tiro libre. Pese al descuento de Jharely Torrico (54') para las altiplánicas, Amparo Abarca (61') puso el séptimo y Muñoz (76') firmó su triplete con un penal.
Con este resultado, Chile sumó sus primeras tres unidades y lideró la tabla de posiciones de su zona. El combinado nacional tendrá libre en la segunda jornada del certamen y volverá a la acción el próximo martes 28 de abril, instancia donde enfrentará a Colombia a las 19:00 horas (23:00 GMT).