¡Demoledoras! La Roja femenina sub 17 brilló con goleada por 8-1 ante Bolivia

Un brillante estreno tuvo este viernes la selección chilena femenina en el Grupo A del Sudamericano Sub 17 tras golear por un aplastante 1-8 a su símil de Bolivia en el Estadio Carfem de Ypané, en Paraguay.

El trámite del primer tiempo mostró un monólogo absoluto y Martina Carmona (10') abrió la cuenta para que luego fuese Kiara Concha (23' y 30') quien estiró las cifras con un doblete personal.

Posteriormente, la delantera Catalina Muñoz (28' y 33') sumó otras dos dianas para sellar un categórico 5-0 en favor de las chilenas al término de los primeros 45 minutos.

Durante el complemento, la tónica no varió y Antonella Martínez (48') aumentó la ventaja mediante un tiro libre. Pese al descuento de Jharely Torrico (54') para las altiplánicas, Amparo Abarca (61') puso el séptimo y Muñoz (76') firmó su triplete con un penal.

Con este resultado, Chile sumó sus primeras tres unidades y lideró la tabla de posiciones de su zona. El combinado nacional tendrá libre en la segunda jornada del certamen y volverá a la acción el próximo martes 28 de abril, instancia donde enfrentará a Colombia a las 19:00 horas (23:00 GMT).