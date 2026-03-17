Irán confirmó retorno de su selección femenina tras días de incertidumbre

La selección femenina de fútbol de Irán llegará este miércoles a su país, tras pasar casi una semana en Malasia procedente de Australia, donde varias jugadoras pidieron asilo después de la polémica por no cantar el himno nacional durante la Copa de Asia en ese país, confirmó este martes el Gobierno iraní.

El Ministerio de Deportes y Juventud aseguró que la selección viajará a Turquía y se espera que entre en Irán a través de la frontera terrestre de Bazargán este miércoles después del mediodía, según publicó la oficina de información del gobierno del país asiático.

La selección llegó a Australia antes del inicio de la guerra en Irán y, durante el partido inaugural frente a Corea del Sur el 2 de marzo, evitaron cantar el himno nacional iraní, lo que suscitó que desde una televisión del país persa se las tildase de "traidoras".

Ante la polémica y los temores de posibles represalias en Irán, siete integrantes de la selección pidieron asilo humanitario en Australia, pero cinco se acabaron retractando con el paso de los días, y solo quedan dos en el país austral.

La selección cuenta con 26 jugadoras en lista, incluidas las dos que se quedaron en Australia. Se desconoce exactamente cuántas personas más, contando personal técnico y demás, viajaron al país oceánico para la Copa de Asia.