Tópicos: Deportes | Fútbol | Futbol femenino
La agenda de Colo Colo y la U en la Copa Libertadores Femenina
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Revisa la programación de albas y azules en el torneo en Ecuador.
Revisa la programación de albas y azules en el torneo en Ecuador.
Este jueves arranca en Quito, Ecuador, la Copa Libertadores Femenina, que tendrá a dos representantes del fútbol chileno: Colo Colo y Universidad de Chile.
Colo Colo jugará en el Grupo A, junto a Corinthians, Independiente Santa Fe y Caracas; y la U estará en el Grupo D, frente a Nacional de Montevideo, Libertad de Paraguay y Deportivo Cali.
Revisa la programación de ambos elencos en la Libertadores Femenina:
Jueves 15 de octubre
Domingo 18 de octubre
Miércoles 21 de octubre
Viernes 16 de octubre
Lunes 19 de octubre
Jueves 22 de octubre