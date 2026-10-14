La agenda de Colo Colo y la U en la Copa Libertadores Femenina

Este jueves arranca en Quito, Ecuador, la Copa Libertadores Femenina, que tendrá a dos representantes del fútbol chileno: Colo Colo y Universidad de Chile.

Colo Colo jugará en el Grupo A, junto a Corinthians, Independiente Santa Fe y Caracas; y la U estará en el Grupo D, frente a Nacional de Montevideo, Libertad de Paraguay y Deportivo Cali.

Revisa la programación de ambos elencos en la Libertadores Femenina:

La agenda de Colo Colo en el Grupo A

Jueves 15 de octubre

Corinthians vs. Colo Colo. 17:00 horas. Estadio "Rodrigo Paz Delgado"

Domingo 18 de octubre

Colo Colo vs. Independiente Santa Fe. 17:00 horas. Estadio "Rodrigo Paz Delgado"

Miércoles 21 de octubre

Colo Colo vs. Caracas. 17:00 horas. Estadio "Rodrigo Paz Delgado"

La agenda de la U en el Grupo D

Viernes 16 de octubre

Nacional vs. Universidad de Chile. 21:00 horas. Estadio Banco Guayaquil de Quito

Lunes 19 de octubre

Libertad vs. Universidad de Chile. 21:00 horas. Estadio Banco Guayaquil de Quito

Jueves 22 de octubre