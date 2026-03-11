La Roja Femenina confirmó agenda para sus próximos duelos en la Liga de Naciones

La Roja Femenina confirmó la programación actualizada para sus próximos tres partidos en la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina, correspondientes a las jornadas cinco, seis y siete que se disputarán en abril.

Las dirigidas por Luis Mena se encuentran en la cuarta posición del certamen con siete puntos, los mismos que Argentina y Colombia, mientras que Venezuela lidera la tabla con ocho unidades.

La selección llega a estos encuentros tras ganar sus dos partidos amistosos contra Paraguay, válidos por la fecha FIFA de marzo, por lo que buscará mantener la racha de triunfos.

¿Cuándo jugará la Roja Femenina?

Viernes 10 de abril

Chile vs. Argentina. 20:00 horas. Estadio Elías Figueroa, Valparaíso.

Martes 14 de abril

Colombia vs. Chile. 21:00 horas. Estadio Olímpico Pascual Guerrero, Cali.

Sábado 18 de abril