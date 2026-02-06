Tópicos: Deportes | Fútbol | Futbol femenino
La Roja femenina enfrenta a Colombia en el Sudamericano Sub 20
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
La selección chilena disputa la segunda fecha del torneo en Paraguay.
La Roja femenina Sub-20 enfrenta este viernes a la selección de Colombia a las 18:00 horas (21:00 GMT), en la segunda fecha del Sudamericano de la categoría que se disputa en Paraguay.
Sigue el resultado junto a Cooperativa.cl: