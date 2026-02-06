Kast evita autocrítica por viejos cuestionamientos a Piñera: "Estamos mirando al futuro"

El Presidente electo, José Antonio Kast, retornó este viernes a Chile de su gira por Europa y abordó los cuestionamientos que realizó sobre la gestión del exmandatario Sebastián Piñera (2018-2022), especialmente por su gestión durante el estallido social de 2019.

En el marco del segundo aniversario del fallecimiento del otrora mandatario, el líder republicano fue consultado sobre una eventual autocrítica respecto a su postura sobre la Administración Piñera -de la que se declaró opositor-, pero optó por un tono de conciliación.

"Nosotros estamos mirando hacia el futuro. Hemos reconocido cosas positivas que se realizaron durante el Gobierno de Sebastián Piñera y hemos dejado atrás las diferencias porque hoy día buscamos las cosas que nos unen. En política uno siempre tiene diferencias con distintas miradas políticas, y es legítimo", respondió José Antonio Kast.

"Siempre he dicho que hoy día necesitamos una oposición, pero una oposición constructiva, una oposición que nos permita salir adelante de temas críticos que hoy día nos afectan. Por lo tanto, siempre en los aniversarios de fallecimiento de alguien, uno recuerda las cosas positivas: yo recuerdo, y me hago cargo, de las cosas positivas que tuvo el Gobierno de Sebastián Piñera", destacó el Mandatario electo.

Tras arribar a Chile, Kast iniciará una serie de reuniones privadas en "La Moneda Chica" para definir los últimos detalles de su esperado nombramiento de subsecretarios y delegados regionales, que se dará a conocer mañana sábado.