Kast evita autocrítica por viejos cuestionamientos a Piñera: "Estamos mirando al futuro"
Tras regresar de Europa, el Presidente electo fue consultado por su compleja relación con el fallecido exmandatario, especialmente durante el estallido social de 2019.
"En política uno siempre tiene diferencias y es legítimo", zanjó.
"En los aniversarios de fallecimiento de alguien, uno recuerda las cosas positivas... Yo recuerdo las cosas positivas que tuvo el Gobierno de Sebastián Piñera", remarcó el Mandatario electo.