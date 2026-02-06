Síguenos:
Tópicos: País | Región del Biobío

Se acorta el toque de queda post incendios en Biobío

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La restricción de movimiento nocturno en Lirquén y Punta de Parra comenzará dos horas más tarde, para aliviar la afectación al turismo.

El nuevo toque de queda en Penco y Tomé rige desde las 22:00 hasta las 06:00 horas

Desde este viernes, el toque de queda en el toque de queda en Lirquén y Punta de Parra regirá entre las 22:00 y las 6:00 horas; una modificación que busca facilitar el desplazamiento de los turistas e incentivar las visitas al tradicional "Barrio Chino" de la zona.

Con el objetivo de dar un respiro económico a comerciantes y locatarios de la Región del Biobío, las autoridades anunciaron una modificación significativa en el horario del toque de queda en las zonas de acceso a la costa norte de la provincia de Concepción.

A partir de ahora, la restricción de movimiento ya no iniciará a las 20:00 horas, sino que se retrasará hasta las 22:00, extendiéndose hasta las 06:00 de la mañana del día siguiente.

La decisión responde a la baja afluencia de público que ha afectado a sectores turísticos clave producto de la emergencia por incendios forestales, y beneficiará directamente a las localidades de Lirquén (perteneciente a la comuna de Penco) y Punta de Parra, ubicada en Tomé.

Impulso al "Barrio Chino" de Lirquén

El delegado presidencial del Biobío, Eduardo Pacheco, enfatizó que la medida es segura y necesaria para apoyar la tradición culinaria de la zona.

"Están todas las condiciones de seguridad y de desplazamiento para venir al Barrio Chino de Lirquén y venir a este lugar tradicional que durante tantas décadas ha estado en la acción gastronómica", dijo Pacheco.

Vigencia del estado de excepción

Pese a este alivio en las medidas de control, se mantiene activa la presencia de personal militar debido al estado de excepción constitucional.

Con ello, se espera que el flujo de visitantes aumente durante las tardes y noches, permitiendo que los locales gastronómicos y turísticos operen con mayor normalidad en medio de la etapa de recuperación regional tras los múltiples focos de incendios forestales.

