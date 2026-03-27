La U venció a Huachipato y marcha con campaña perfecta en la Liga Femenina
Las azules quedaron líderes del torneo tras sumar su tercer triunfo consecutivo.
Las azules quedaron líderes del torneo tras sumar su tercer triunfo consecutivo.
Universidad de Chile venció por 1-0 a Huachipato en el Estadio El Morro de Talcahuano y marcha con campaña perfecta en tres fechas disputadas de la Liga Femenina.
Las azules abrieron el marcador rápidamente gracias a un gol de Rebeca Fernández al minuto 7, sostuvieron la ventaja durante todo el partido y ssumaron su tercer triunfo consecutivo.
Con esta victoria, Universidad de Chile marcha líder de la Liga Femenina con nueve puntos; Huachipato, en cambio, está el tercer lugar con cuatro unidades.
El próximo partido de la U será el clásico estudiantil ante Universidad Católica; Huachipato, en tanto, tendrá libre en la cuarta fecha, y volverá a la acción en la quinta jornada, también con duelo ante los cruzados.