La U venció a Huachipato y marcha con campaña perfecta en la Liga Femenina

Universidad de Chile venció por 1-0 a Huachipato en el Estadio El Morro de Talcahuano y marcha con campaña perfecta en tres fechas disputadas de la Liga Femenina.

Las azules abrieron el marcador rápidamente gracias a un gol de Rebeca Fernández al minuto 7, sostuvieron la ventaja durante todo el partido y ssumaron su tercer triunfo consecutivo.

Con esta victoria, Universidad de Chile marcha líder de la Liga Femenina con nueve puntos; Huachipato, en cambio, está el tercer lugar con cuatro unidades.

El próximo partido de la U será el clásico estudiantil ante Universidad Católica; Huachipato, en tanto, tendrá libre en la cuarta fecha, y volverá a la acción en la quinta jornada, también con duelo ante los cruzados.