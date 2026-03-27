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Tópicos: Deportes | Fútbol | Futbol femenino

La U venció a Huachipato y marcha con campaña perfecta en la Liga Femenina

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Las azules quedaron líderes del torneo tras sumar su tercer triunfo consecutivo.

La U venció a Huachipato y marcha con campaña perfecta en la Liga Femenina
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Universidad de Chile venció por 1-0 a Huachipato en el Estadio El Morro de Talcahuano y marcha con campaña perfecta en tres fechas disputadas de la Liga Femenina.

Las azules abrieron el marcador rápidamente gracias a un gol de Rebeca Fernández al minuto 7, sostuvieron la ventaja durante todo el partido y ssumaron su tercer triunfo consecutivo. 

Con esta victoria, Universidad de Chile marcha líder de la Liga Femenina con nueve puntos; Huachipato, en cambio, está el tercer lugar con cuatro unidades.

El próximo partido de la U será el clásico estudiantil ante Universidad Católica; Huachipato, en tanto, tendrá libre en la cuarta fecha, y volverá a la acción en la quinta jornada, también con duelo ante los cruzados. 

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