En libertad quedaron los 17 alumnos que protagonizaron violenta pelea en liceo de Talcahuano

En libertad quedaron los 17 alumnos del Liceo La Asunción de Talcahuano, en la Región del Biobío, luego de que fueran detenidos ayer por causar una masiva pelea escolar en el establecimiento, dejando al menos seis docentes lesionados.

El incidente se originó en el recreo, tras la disputa de un partido de fútbol. Según informó Carabineros, la gresca involucró principalmente a estudiantes de cuarto año medio y escaló rápidamente, obligando a la intervención de profesores e inspectores.

"El personal, en conocimiento de estos antecedentes, identificó a la totalidad de alumnos que habían participado de este hecho y procedió a su detención. Son 17 alumnos y de estos tres son mayores de edad. Hemos trasladado al Hospital Higueras a seis profesores e inspectores, los cuales, producto de la intervención para poder separar a los alumnos, resultaron con algunas lesiones", informó el mayor Milton Rossel de Carabineros.

Gobierno ingresó denuncia por oficio

Desde el Gobierno, la seremi de Educación del Biobío, Teresa Carranza, señaló que este tipo de situaciones "son inaceptables y no tienen cabida en ningún espacio educativo".

"Nos coordinamos inmediatamente con la Superintendencia de Educación, quien ya ingresó una denuncia por oficio. Ellos, desde mañana, ya comenzarán a solicitar los antecedentes al establecimiento educacional y desde allí vamos a tener un monitoreo constante para verificar la situación de estos hechos, sin perjuicio de que como Seremi de Educación mantendremos el contacto con el establecimiento, poniendo el foco en lo formativo", informó.

En tanto, el Liceo La Asunción -dependiente del Arzobispado de Concepción- determinó la suspensión total de clases para este miércoles en todos sus niveles, con el fin de realizar una jornada de reflexión tras los graves hechos.

Pese a que la mayoría de los involucrados son menores de edad, Carabineros confirmó que todos permanecieron bajo arresto y se espera que durante la mañana de este miércoles el Poder Judicial entregue el listado de quiénes pasarán a audiencia de control de detención, dependiendo de su grado de participación y las lesiones ocasionadas.