Vuelco en caso de carabinero muerto en Puerto Varas: llamado al 133 provino de su teléfono

La investigación por la muerte del sargento de Carabineros Javier Figueroa suma un nuevo elemento que complica el esclarecimiento de los hechos: el llamado al 133 que motivó el procedimiento en Puerto Varas -reportando la presencia de personas bebiendo en la vía pública- fue realizado desde un teléfono asociado al propio uniformado fallecido.

Así lo reveló Teletrece, medio que tuvo acceso a los antecedentes de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público. Según esa información, el hallazgo permitió entender tanto a la PDI como al OS-9 de Carabineros por qué no habían podido identificar a quien realizó el reporte.

El sargento Figueroa falleció el 19 de marzo, luego de permanecer ocho días en riesgo vital. Los hechos que le costaron la vida ocurrieron el 11 de marzo, la misma jornada del traspaso de mando presidencial.

El teléfono sin chip y la bala del arma propia

El aparato estaba guardado en la mochila del carabinero fallecido, sin chip, lo que añade nuevas interrogantes al caso.

Los peritajes también establecieron que el proyectil que ingresó por la frente del sargento Figueroa y tuvo salida posterior corresponde al arma de su propia dotación.

En tanto, los análisis forenses no han evidenciado restos de terceros en el arma utilizada en el hecho. El ADN del compañero carabinero que estaba junto a Figueroa esa noche fue analizado y el resultado fue negativo, descartando por ahora su participación en lo ocurrido.

La familia y la reserva institucional

Contactados por el medio de comunicación, familiares del sargento Figueroa confirmaron haber sostenido comunicaciones recientes con la Fiscalía sobre los avances de la investigación, pero optaron por no hacer declaraciones públicas.

Carabineros de Chile emitió este martes un comunicado en el que señaló que se trata de "una investigación de carácter reservado que se encuentra actualmente en pleno desarrollo".

La institución indicó que seguirá "colaborando activamente y poniendo a disposición del Ministerio Público todos los antecedentes y apoyos necesarios para contribuir al esclarecimiento de los hechos, en estricto apego a la ley y al trabajo investigativo que se lleva adelante".

En el mismo comunicado, la institución expresó que "lamenta profundamente esta tragedia, que afecta dolorosamente a su familia, camaradas y a toda la comunidad institucional", y reafirmó "su compromiso con la transparencia, la responsabilidad institucional y el respeto al debido proceso".