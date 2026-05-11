La ANFP publicó este lunes los audios del VAR del partido entre Universidad Católica y Ñublense, en donde se explica la expulsión de Matías Palavecino, por un planchazo a Jovany Campusano, en el enfrentamiento válido por la quinta fecha de la Copa de la Liga, en el Claro Arena. En primera instancia, el jugador cruzado acusó un manotazo en el rostro, pero tras la revisión de la acción, recibió la roja directa por parte del juez José Cabero.

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