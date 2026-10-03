La U y Coquimbo avanzaron a semifinales en la Liga Femenina

Universidad de Chile y Coquimbo Unido se transformaron en los primeros dos semifinalistas de la Liga Femenina del fútbol chileno luego de superar sus respectivas llaves a Huachipato y Palestino.

En el Estadio "Santiago Bueras", de Maipú, el cuadro azul demostró su fortaleza y goleó por 6-1 al conjunto de la usina marcando un expresivo 11-2 en el global.

Para las universitarias marcaron las paraguayas Bárbara Sánchez (12') y Fátima Acosta (32' y 87'), Karen Fuentes (37') y Llanka Groff (64' y 66').

En el norte, en tanto, Coquimbo Unido sacó provecho del triunfo logrado en la ida por 0-1 para sacar pasajes a semifinales al igualar 2-2.

Las piratas abrieron la cuenta a los 45+2, con gol marcado por Adriana Moreno. Luego, llegarían los goles del cuadro tricolor, con tantos marcados por Alexia Gallardo y Renata Lizana, a los 51 y 52 minutos. Ahí la llave estaba igualada, pero Salomé Robledo marcó el empate y la clasificación local a los 83'.

Este domingo se decidirán las otras dos llaves. Colo Colo recibe a Iquique con ventaja de 6-0, y Universidad Católica será local ante Unión Española luego de haber ganado 0-1 en la ida.