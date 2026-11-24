El diputado Raúl Leiva, jefe de bancada del Partido Socialista, respondió este martes en El Primer Café de Cooperativa al subsecretario Gonzalo Arenas, quien acusó al PS de ejercer una oposición intransigente y habló de una "decadencia" de la colectividad.

"Creo que un gobierno que el propio Presidente señala que tiene que tener un ánimo dialogante no puede partir de la descalificación permanente. El subsecretario Arenas es el vocero del gobierno y no un bot de redes sociales", afirmó Leiva.

El diputado calificó los dichos de Arenas como "una falta de respeto" y recordó que el subsecretario ya había pedido disculpas por sus dichos sobre el Partido de la Gente.

"Yo también puedo tener muchas diferencias con el Partido Comunista, tengo muchas diferencias con el Partido Republicano, pero nunca les he tratado ni de decadentes ni los descalifico ni los cancelo. Menos debe hacerlo un vocero de Gobierno, ese no es su rol", sostuvo.

Caso firmas: "Aquí hay un problema muy grave"

Leiva también abordó el retiro de los permisos constitucionales de los senadores Ximena Órdenes (independiente-PPD) y Fidel Espinoza (PS), quienes señalaron que la gestión se hizo sin su conocimiento mientras acompañaban al Presidente José Antonio Kast en su gira por Asia.

Tras el reclamo de Órdenes, la Fiscalía Regional de Valparaíso abrió de oficio una investigación por la eventual falsificación de su firma.

"Comparto de que aquí hay un problema muy grave dentro del Comité Socialista, PPD y Partido Liberal", dijo el diputado, quien distinguió entre el daño a la reputación del comité que encabeza el senador Juan Luis Castro y las eventuales responsabilidades penales que investiga el Ministerio Público.

"Aquí no hay nadie que esté sobre la ley; ningún ciudadano, ni tampoco un senador ni un Presidente de la República pueden abstraerse de la labor de la justicia", afirmó.

Guzmán respaldó a Arenas y Carmona cuestionó sus dichos

El diputado Jorge Guzmán, vicepresidente de Evópoli, respaldó al subsecretario. Citó como ejemplo la votación del proyecto de sala cuna universal en la Cámara. Según Guzmán, el PPD llegó a acuerdos con el Ejecutivo mientras dos diputados socialistas votaron en contra de la idea de legislar.

"Yo veo al Partido Socialista no solo bailando al ritmo del Frente Amplio y del Partido Comunista, sino que también los veo medio secuestrados y medio con el síndrome de Estocolmo, medio enamorados de esa forma de hacer política", dijo Guzmán.

El presidente del PC, Lautaro Carmona, reprochó a Arenas el tono de sus declaraciones. "Le falta más temple para saber en qué momento hacer tales o cuales afirmaciones", sostuvo.

Desde el Partido Republicano, Ignacio Dulger extendió la crítica al conjunto del sector. "Yo creo que es una decadencia de la oposición", afirmó.