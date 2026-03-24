OL Lyonnes de Christiane Endler se complicó en cuartos de la Champions tras caída ante Wolfsburgo
El equipo de la arquera chilena perdió el duelo de ida en Alemania.
La revancha será la próxima semana en Francia.
El equipo de la arquera chilena perdió el duelo de ida en Alemania.
La revancha será la próxima semana en Francia.
OL Lyonnes, con la arquera chilena Christiane Endler titular, cayó 1-0 ante Wolfsburgo en Alemania, por el encuentro de ida de los cuartos de final de la Champions League femenina.
La portera nacional tuvo una correcta actuación en el pórtico del cuadro francés, con un par de atajadas claves, aunque sufrió con la apertura de la cuenta, con un remate de Lineth Beerensteyn (14').
El cotejo de vuelta será el jueves 2 de abril a las 16:00 horas (19:00 GMT) en el Estadio Groupama de la ciudad de Lyon.
El ganador de esta llave entre Lyonnes y Wolfsburgo se enfrentará en semifinales al vencedor de la serie entre Arsenal y Chelsea.