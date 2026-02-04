Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Futbol femenino

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El encuentro se jugará en el Estadio Municipal de La Cisterna.

Palestino Femenino anunció un partido benéfico con Colo Colo para refugiados de Gaza en Chile
Palestino Femenino anunció la realización de un partido solidario contra Colo Colo Femenino en beneficio de los refugiados palestinos de Gaza que se encuentran en Chile.

"No es un partido más, es un gesto de apoyo, de compañía y de humanidad. No importa la camiseta. No importa si eres hincha. Importa estar", escribió el club árabe en sus redes sociales.

El encuentro se jugará el próximo sábado 21 de febrero a las 19:00 horas (22:00 GMT), en el Estadio Municipal de La Cisterna.

