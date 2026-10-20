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Tópicos: Deportes | Fútbol | Fútbol Joven

Apoderado de Colo Colo sub 12 causó destrozos tras caer ante Palestino en torneo infantil

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El sujeto arrojó objetos, intentó derribar rejas e insultó a familias rivales en La Cisterna.

Apoderado de Colo Colo sub 12 causó destrozos tras caer ante Palestino en torneo infantil
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Una repudiable escena se vivió en el duelo entre Palestino y Colo Colo por el Campeonato Infantil Sub 12 luego de que un apoderado del cuadro albo protagonizara graves incidentes y destrozos tras la derrota de su escuadra.

El encuentro, disputado en la cancha 2 del Estadio Municipal de La Cisterna, concluyó con un triunfo por 3-1 a favor del elenco "árabe". Sin embargo, el resultado deportivo pasó a segundo plano debido a la desmedida reacción del adulto, quien acompañaba a uno de los menores del plantel del "Cacique".

De acuerdo a registros audiovisuales difundidos por RedGol, el sujeto comenzó a lanzar proyectiles hacia la cancha e intentó arrancar los asientos de la tribuna ante la mirada de niños y familias. Pese a que una mujer intentó contenerlo, el hombre continuó fuera de sí y debió ser expulsado de la gradería bajo el unánime reproche de los asistentes.

Lejos de deponer su actitud, el individuo trasladó su furia a la zona de estacionamientos del recinto deportivo, donde intentó botar una reja perimetral y continuó amenazando e insultando a los hinchas y apoderados del conjunto tetracolor.

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