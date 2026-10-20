París Saint-Germain y FC Barcelona empatan en partidazo de Champions
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Esta semana la acción de la Champions League en Europa continúa con el desarrollo de la tercera fecha de la fase de liga, con Real Betis, del DT chileno Manuel Pellegrini, como uno de los protagonistas.
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0-1: Serhou Guirassy (BOR), 1-1: 39'; Aden McCarthy (SAB), 1-2: 52'; Serhou Guirassy (BOR)
1-0: 4'; Oguz Aydin (FEN), 2-0: 11'; Mason Greenwood (FEN), 2-1: 15'; Lukas Provod (SLA), 2-2: 90'; Pavel Kacor (SLA)
1-0: 38'; Desiré Doué (PSG), 1-1: 55'; Xavier Espart (BAR)
1-0: 12'; Elliot Anderson (MCI), 2-0: 34'; Phil Foden (MCI), 2-1: 52'; Stavros Pilios (AEK), 3-1: 57'; Rayan Cherki (MCI)
0-1: 4'; Georges Mikautadze (VIL), 0-2: 29'; Sergi Cardona (VIL), 1-2: 36'; Alexis Mac Allister (LIV), 2-2: 45+2'; Ronald Araújo (LIV)
1-0: 36'; Jamie Lewelling (STU), 1-1: 47'; Julián Alvarez (ATM)
1-0: Matteo Politano (NAP), 1-1: 27'; Jens Hauge (BOD), 2-1: 41'; Scott McTominay (NAP)
0-1: 57'; Guus Til (PSV)
1-0: 22'; Mario Hermoso (ROM), 2-0: 39'; Nahuel Molina (ROM), 3-0: 53'; Nicoló Pisilli (ROM), 4-0: 58'; Donyell Malen (ROM)