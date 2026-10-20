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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones

París Saint-Germain y FC Barcelona empatan en partidazo de Champions

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

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París Saint-Germain y FC Barcelona empatan en partidazo de Champions
 EFE
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Esta semana la acción de la Champions League en Europa continúa con el desarrollo de la tercera fecha de la fase de liga, con Real Betis, del DT chileno Manuel Pellegrini, como uno de los protagonistas.

- Sigue los partidos en vivo y online:

Martes 20 de octubre

  • Sabah FK 1-2 Borussia Dortmund, Finalizado. Estadio Olímpico de Bakú

0-1: Serhou Guirassy (BOR), 1-1: 39'; Aden McCarthy (SAB), 1-2: 52'; Serhou Guirassy (BOR)

  • Fenerbahce 2-2 Slavia Praga, Finalizado. Estadio "Sukru Saracoglu"

1-0: 4'; Oguz Aydin (FEN), 2-0: 11'; Mason Greenwood (FEN), 2-1: 15'; Lukas Provod (SLA), 2-2: 90'; Pavel Kacor (SLA)

  • PSG 1-1 FC Barcelona, Segundo tiempo. Estadio Parque de los Príncipes

1-0: 38'; Desiré Doué (PSG), 1-1: 55'; Xavier Espart (BAR)

  • Manchester City 3-1 AEK, Segundo tiempo. Etihad Stadium

1-0: 12'; Elliot Anderson (MCI), 2-0: 34'; Phil Foden (MCI), 2-1: 52'; Stavros Pilios (AEK), 3-1: 57'; Rayan Cherki (MCI)

  • Liverpool 2-2 Villarreal, Segundo tiempo. Estadio Anfield

0-1: 4'; Georges Mikautadze (VIL), 0-2: 29'; Sergi Cardona (VIL), 1-2: 36'; Alexis Mac Allister (LIV), 2-2: 45+2'; Ronald Araújo (LIV)

  • Stuttgart 1-1 Atlético de Madrid, Segundo tiempo. Mercedes-Benz Arena

1-0: 36'; Jamie Lewelling (STU), 1-1: 47'; Julián Alvarez (ATM)

  • Napoli 2-1 Bodo/Glimt, Segundo tiempo. Estadio "Diego Maradona"

1-0: Matteo Politano (NAP), 1-1: 27'; Jens Hauge (BOD), 2-1: 41'; Scott McTominay (NAP)

  • FC Porto 0-1 PSV Eindhoven, Segundo tiempo. Estadio do Dragao

0-1: 57'; Guus Til (PSV)

  • AS Roma 4-0 Slovan Bratislava, Segundo tiempo. Estadio Olímpico de Roma

1-0: 22'; Mario Hermoso (ROM), 2-0: 39'; Nahuel Molina (ROM), 3-0: 53'; Nicoló Pisilli (ROM), 4-0: 58'; Donyell Malen (ROM) 

Miércoles 21 de octubre

  • Como vs. Manchester United, 13:45 horas. Estadio "Giuseppe Sinigaglia"
  • Lille OSC vs. Galatasaray, 13:45 horas. Estadio "Pierre Mauroy"
  • Real Betis vs. Feyenoord, 16:00 horas. Estadio La Cartuja
  • Bayern Múnich vs. Arsenal, 16:00 horas. Allianz Arena
  • Real Madrid vs. RB Leipzig, 16:00 horas. Estadio "Santiago Bernabéu"
  • Inter de Milán vs. Shakhtar Donetsk, 16:00 horas. Estadio "Giuseppe Meazza"
  • Sporting de Lisboa vs. LASK Linz, 16:00 horas. Estadio "José Alvalade"
  • Aston Villa vs. Viking, 16:00 horas. Villa Park
  • Club Brujas vs. RC Lens, 16:00 horas. Estadio "Jan Breydel"

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