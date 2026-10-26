Mundial sub 15: La Roja tuvo un negativo cierre de grupo y quedó relegada a la Serie C
El conjunto nacional sumó dos dolorosos traspiés en el torneo juvenil.
El conjunto nacional sumó dos dolorosos traspiés en el torneo juvenil.
La Selección chilena sub 15 culminó de manera amarga su participación en la fase de grupos de la Copa del Mundo y Festival de la categoría que se disputa en Bakú, capital de Azerbaiyán.
El combinado criollo venía de sendas victorias sobre Kuwait (2-0) y Barbados (7-0) que lo dejaron bien posicionado en la Zona E en la acción dominical, ubicándose a solo tres puntos del líder España y con posibilidades de avanzar a la ronda de los punteros.
Sin embargo, La Roja a primera hora de este lunes cayó por 2-3 ante Congo, su principal rival por el subliderato.
Luego resignó un empate 1-1 ante Tayikistán, cerrando en la tercera ubicación de la tabla con siete unidades.
De esta manera, el elenco nacional deberá conformarse con competir por la Serie C del torneo, ante otros equipos que acabaron en tercer lugar.