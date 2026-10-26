Mundial sub 15: La Roja tuvo un negativo cierre de grupo y quedó relegada a la Serie C

La Selección chilena sub 15 culminó de manera amarga su participación en la fase de grupos de la Copa del Mundo y Festival de la categoría que se disputa en Bakú, capital de Azerbaiyán.

El combinado criollo venía de sendas victorias sobre Kuwait (2-0) y Barbados (7-0) que lo dejaron bien posicionado en la Zona E en la acción dominical, ubicándose a solo tres puntos del líder España y con posibilidades de avanzar a la ronda de los punteros.

Sin embargo, La Roja a primera hora de este lunes cayó por 2-3 ante Congo, su principal rival por el subliderato.

Luego resignó un empate 1-1 ante Tayikistán, cerrando en la tercera ubicación de la tabla con siete unidades.

De esta manera, el elenco nacional deberá conformarse con competir por la Serie C del torneo, ante otros equipos que acabaron en tercer lugar.