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Tópicos: Deportes | Fútbol | Fútbol Joven

Mundial sub 15: La Roja tuvo un negativo cierre de grupo y quedó relegada a la Serie C

Publicado:
| Periodista Digital: ATON / Cooperativa.cl

El conjunto nacional sumó dos dolorosos traspiés en el torneo juvenil.

Mundial sub 15: La Roja tuvo un negativo cierre de grupo y quedó relegada a la Serie C
 @LaRoja
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La Selección chilena sub 15 culminó de manera amarga su participación en la fase de grupos de la Copa del Mundo y Festival de la categoría que se disputa en Bakú, capital de Azerbaiyán.

El combinado criollo venía de sendas victorias sobre Kuwait (2-0) y Barbados (7-0) que lo dejaron bien posicionado en la Zona E en la acción dominical, ubicándose a solo tres puntos del líder España y con posibilidades de avanzar a la ronda de los punteros.

Sin embargo, La Roja a primera hora de este lunes cayó por 2-3 ante Congo, su principal rival por el subliderato.

Luego resignó un empate 1-1 ante Tayikistán, cerrando en la tercera ubicación de la tabla con siete unidades.

De esta manera, el elenco nacional deberá conformarse con competir por la Serie C del torneo, ante otros equipos que acabaron en tercer lugar.

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