[VIDEO] Polémica en Mundial sub 15 por penal mal cobrado: Arquero se negó a atajar y acabó en pelea

La primera edición de la Copa Mundial y Festival sub 15 sumó un escándalo en su jornada final, tras un penal cobrado erróneamente que selló el triunfo de Inglaterra por 3-2 ante Bolivia.

Ambos cuadros jugaban para definir el puesto 57 del torneo juvenil. Con el marcador igualado en el tiempo adicional, el juez sancionó como penal una falta cometida fuera del área.

Ante el cobro equivocado, el portero boliviano se negó a atajar, apoyado sobre uno de los postes mientras el delantero inglés anotaba el gol definitivo.

Mientras los europeos celebraban, la banca sudamericana fue contra el árbitro, lo que luego derivó en empujones entre jugadores de ambos equipos.