"El propósito fue informar": Subsecretario Silva justificó video sobre rebajas de condenas

El subsecretario de Justicia, Luis Silva, salió a aclarar la razón para subir el polémico video en el que planteó sus descargos frente a la crisis provocada por los decretos de rebajas de condenas de abusadores sexuales y violadores de niños.

La autoridad explicó que quiso "informar a la ciudadanía acerca de una materia sobre la que existe un gran desconocimiento. Como el propósito de ese video fue informar, yo no estimé necesario consultarlo con el ministro, porque no estaba diciendo nada distinto a lo que el ministro ya había dicho el día miércoles en la Cámara de Diputados".

"Lo único que yo agregué fue la explicación de porqué el subsecretario firma en algunos casos este tipo de decretos", puntualizó.

Sobre una posible decisión de pedirle la renuncia al ministro Rabat, el senador Andrés Longton (RN) dijo: "Voy a ser súper claro, respaldamos al Presidente de la República y si decide tomar la decisión en algún momento de sacar al ministro Rabat, también lo vamos a apoyar, pero no puede ser solamente el ministro Rabat (...) todos participaron en la decisión, las culpas o las responsabilidades son compartidas".

"Nosotros respaldamos la decisión del Presidente y lo que él decida hacer con su gabinete", insistió el parlamentario.

Tensión por declaraciones de Bassa

En la oposición declinaron referirse a las palabras del diputado Jaime Bassa (FA), quien planteó que esta decisión responde a presuntos vínculos con una red de pedofilia internacional, lo que ya le valió una querella en su contra por parte del ministro.

La diputada Tatiana Urrutia (FA) comentó que "el diputado Bassa tendrá que dar explicaciones. No es un tema que haya sido conversado como bancada, yo no he conversado con él, así que no puedo referirme a qué intención tiene el diputado Bassa en ese sentido".

"Desconozco qué antecedentes el diputado Bassa tiene para poder decir eso, así que prefiero no pronunciarme", añadió.

César Valenzuela, diputado PS, aseveró que "no tengo ningún antecedente sobre los dichos del diputado Bassa, entonces vamos a tener que conocer esos antecedentes y luego poder calificar si fue asertivo o fue un error".