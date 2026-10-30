Gago y el duelo con la UC: Sabemos la jerarquía que tiene, hay que buscar dónde lastimar

Fernando Gago, entrenador de Universidad de Chile, adelantó el clásico ante Universidad Católica por la fecha 26 de la Liga de Primera con énfasis en lo especial de este tipo de partidos y en mantener la línea de trabajo que tiene al equipo en un gran momento con cuatro victorias consecutivas.

En primer lugar, el DT señaló que la modificación del horario "cambia poco" su planificación. También destacó que "los clásicos tienen su cosa particular; su estado de ánimo, que cada hincha y jugador juega ese partido".

"Independiente de lo que nos jugamos, siempre es importante afrontar los clásicos de la mejor manera. Afrontar la complejidad que tiene ante un gran rival, tratar de llevar a cabo nuestro partido y pensar en lo que queremos hacer", sumó.

Además, Gago repitió una consigna que ha sostenido firmemente: "Hasta que matemáticamente nos dé, nosotros vamos a tratar de competir, de generar una identidad de juego; en eso estamos trabajando todas las semanas".

El DT también le bajó el perfil a la racha de 10 años de la U sin ganar en San Carlos de Apoquindo, pues "no entra en los planes. Sí sabemos lo que genera el rival, la capacidad y jerarquía que tienen. Estudiarlo, tratar de buscar dónde podemos lastimar y dónde nos pueden lastimar ellos, y a partir de eso plantear el partido".

"Va a ser un partido disputado. Los clásicos también tienen esa competencia individual, pero es un análisis que se hace puertas adentro", expresó.

En cuanto al césped sintético del Claro Arena, apuntó que el duelo se preparó "de la misma manera (que siempre). Obviamente es una condición distinta a lo que trabajamos y jugamos de local, pero hoy por hoy el futbolista está con mayor capacidad de adaptarse. Recorre más rápido la pelota, entonces tenemos que tomar los recaudos necesarios".

El partido se jugará este domingo 1 de noviembre a las 12:30 horas. Podrás seguir todos los detalles en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y el relato de Cooperativa Deportes.