La Roja del Futsal conoció su calendario para la Copa América 2026
El certamen se disputará en Paraguay entre el 24 de enero y 1 de febrero.
La Selección chilena de futsal conoció este jueves su calendario para afrontar la Copa América de fútbol sala que se dará inicio el 24 de enero y finalizará el 1 de febrero en Paraguay.
El combinado nacional es parte del grupo B y debutará frente a Bolivia. En su siguiente partido se verá las caras contra Venezuela, posteriormente con Brasil y terminará frente a Colombia.
El vigente campeón del torneo es la escuadra brasileña.
🗓️ El camino de #LaRojaFutsal 🇨🇱 en la CONMEBOL Copa América 2026, que se disputará entre el 24 de enero y el 1 de febrero en Paraguay. 🔜🏆#VamosLaRojaFutsal#SiempreConLaRoja pic.twitter.com/K11dpKLzlf
— Selección Chilena (@LaRoja) January 8, 2026