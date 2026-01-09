La Roja del Futsal conoció su calendario para la Copa América 2026

La Selección chilena de futsal conoció este jueves su calendario para afrontar la Copa América de fútbol sala que se dará inicio el 24 de enero y finalizará el 1 de febrero en Paraguay.

El combinado nacional es parte del grupo B y debutará frente a Bolivia. En su siguiente partido se verá las caras contra Venezuela, posteriormente con Brasil y terminará frente a Colombia.

El vigente campeón del torneo es la escuadra brasileña.

🗓️ El camino de #LaRojaFutsal 🇨🇱 en la CONMEBOL Copa América 2026, que se disputará entre el 24 de enero y el 1 de febrero en Paraguay. 🔜🏆#VamosLaRojaFutsal#SiempreConLaRoja pic.twitter.com/K11dpKLzlf

— Selección Chilena (@LaRoja) January 8, 2026