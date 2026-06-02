La FEN y Cedep inauguraron la primera Biblioteca Deportiva Pública de Chile

La Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile (FEN) y el Centro de Estudios del Deporte (Cedep) inauguraron este martes la Biblioteca Deportiva Pública CEDEP - "Dr. Claudio Fernández Godoy", la primera biblioteca especializada de este tipo en el país.

La nueva biblioteca está ubicada en el interior de la FEN (Diagonal Paraguay 205, Santiago) y abre al público una de las colecciones deportivas más importantes del país, reunida por CEDEP durante más de 25 años de trabajo en investigación, rescate patrimonial y producción editorial.

La biblioteca contará inicialmente con cerca de 3.800 libros deportivos nacionales e internacionales, además de aproximadamente 8.000 ejemplares correspondientes a revistas deportivas publicadas en Chile, incluyendo material patrimonial de comienzos de siglo XX, archivos históricos y colecciones únicas.

Este proyecto fue financiado por el Fondo del Libro y la Lectura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

La biblioteca lleva el nombre del Dr. Claudio Fernández Godoy, médico e impulsor de las actividades del Cedep, fallecido en 2025.

En el marco de la inauguración, también se realizó un conversatorio: "El futuro del fútbol chileno con la nueva Ley de Sociedades".

El seminario contó con la presencia de Sebastián Moreno, expresidente de la ANFP; Andrés Otero, subsecretario de Deporte; Carolina Coppo, exdirectora de Azul Azul en representación de la Casa de Estudios de la U. de Chile; y Matías Walker, senador que impulsó el proyecto de reforma a la Ley SADP.