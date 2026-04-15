Se sumó Audax: Los equipos chilenos que ganaron en Brasil por torneos Conmebol
Siete clubes nacionales han logrado la hazaña, según lo corto del historial.
La noche de este martes, Audax Italiano derribó como visitante a Vasco da Gama por la segunda fecha de la Copa Sudamericana 2026, resultado que lo inscribió en la acotada lista de victorias chilenas en tierras brasileñas.
Los floridanos se transformaron en el séptimo conjunto nacional que festeja en Brasil por torneos oficiales de Conmebol, siendo concretamente la 16ª celebración chilena en el historial total.
El último triunfo de estas características databa del 25 de julio de 2024, cuando Palestino batió por 2-1 a Cuiabá, justamente por la Sudamericana, aunque en la fase de play-offs para acceder a octavos de final.
¿Cuáles son las 16 victorias nacionales?
Copa Libertadores 1973
Semifinales en Grupos
Goles: 76' Carlos Caszely (CC), 79' Francisco Valdés (CC); 89' Ferreti (BOT)
Copa Libertadores 1978
Fase de Grupos
Goles: 48' Oscar Fabbiani (PAL); 63' Ze Sergio (SPA); 67' Pedro Pinto (PAL)
Copa Libertadores 1987
Fase de Grupos
Goles: 18' Juan Gutiérrez (CC); 32' Müller (SPA); 48' Jaime Vera (CC)
Copa Libertadores 2002
Fase de Grupos
Goles: 27' Felipe Melo (FLA); 46' Miguel Ramírez (UC), 52' Arturo Norambuena (UC), 85' Milovan Mirosevic (UC)
Copa Libertadores 2009
Fase de Grupos
Goles: 43' Lucas Barrios (CC); 53' Macnelly Torres (CC); 70' Keirrison (PAL); 79' Sebastián González (CC)
Copa Libertadores 2010
Cuartos de Final - Ida
Goles: 4' Mauricio Victorino (UCH); 38' Adriano (FLA); 24' Rafael Olarra (UCH), 47' Álvaro Fernández (UCH); 89' Juan (FLA);
Copa Libertadores 2011
Octavos de Final - Ida
Goles: 28' Lucas Pratto (UC); 58' Douglas (GRE); 73' Lucas Pratto (UC)
Copa Sudamericana 2011
Octavos de Final - Ida
Goles: 13' Felipe, autogol (UCH); 41' Eduardo Vargas (UCH); 42' Eduardo Vargas (UCH); 71' Gustavo Lorenzetti (UCH)
Copa Libertadores 2013
Fase de Grupos
Goles: 16' Federico Falcone (HUA); 50' Braian Rodríguez (HUA); 54' Hernán Barcos (GRE)
Copa Libertadores 2014
Fase de Grupos
Gol: 71' Gustavo Canales (UE)
Copa Sudamericana 2016
Octavos de Final - Vuelta
Goles: 33' Roberto Cereceda (PAL); 45+1' Leonardo Valencia (PAL); 65' Alan Patrick (FLA)
Copa Libertadores 2018
Fase de Grupos
Gol: 77' Angelo Araos (UCH)
Copa Libertadores 2022
Fase de Grupos
Goles: 38' Juan Martín Lucero (CC); 49' Pablo Solari (CC); 70' Renato Kayzer (FOR)
Copa Libertadores 2024
Fase de Grupos
Goles: 13' Felipe Loyola (HUA); 45+6' Gonzalo montes (HUA)
Copa Sudamericana 2024
Play-offs, Vuelta
Goles: 8' Junior Marabel (PAL); 61' Gonzalo Sosa (PAL); 78' André Luis (CUI)
Copa Sudamericana 2025
Fase de Grupos
Goles: 45+3' Brenner (VAS); 62' Michael Vadulli (ACSI); 86' Franco Troyansky (ACSI)