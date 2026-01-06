Jaime García alabó compromiso de sus jugadores: Llegaron en buen peso y con muchas ganas
El técnico "acerero" se refirió a sus jugadores.
El técnico de Huachipato, Jaime García, se refirió al inicio de la pretemporada y de los jugadores del plantel y fijó metas para este ciclo: "El objetivo es afinar los detalles".
El DT chileno elogió el estado físico de sus futbolistas: "Estoy muy contento por cómo llegaron los jugadores y el cuidado que tuvieron durante este tiempo. Se nota que se mantuvieron dentro del proyecto: Llegaron en muy buen peso y con muchas ganas, lo que hace que los días de trabajo sean siempre más alegres".
"Estamos buscando la forma. Son días de entrenamiento duro y de mucha carga donde tenemos que ir midiéndonos, pero se nota que se cuidaron bastante, sobre todo cuando hacemos trabajos en espacios reducidos. Eso me tiene muy satisfecho", detalló.
También fijó objetivo para lo que será la próxima temporada: "Queremos llegar al paladar futbolístico de la gente y reencantarlos. Uno tiene que resetearse, buscar nuevas fórmulas, analizar en qué fallamos y qué podemos potenciar", comnetó.
Por ultimo entregó un balance de lo trabajado en este pretemporada: "Han sido unos buenos primeros cuatro días. Sé que al sexto o séptimo las caras van cambiando porque mis trabajos son fuertes, de mucha carga y fondo físico. Veremos cómo evoluciona todo; afortunadamente, no hemos tenido lesionados hasta el momento", sentenció.