Jaime García y el complejo presente de Huachipato: Tengo que ver cómo resuelvo esto

Huachipato no logra levantar cabeza bajo el mando de Jaime García luego de caer por la cuenta mínima ante Coquimbo Unido en el Estadio CAP en la segunda fecha de la Copa de la Liga.

Los malos resultados han encendido las alarmas en Talcahuano, instalando las primeras dudas sobre la continuidad del estratega en la banca técnica, algo que fue abordado por el propio entrenador.

"Me voy a la casa y pienso. Tengo que ver cuál es la forma para poder encontrar de nuevo al equipo. Yo no me alimento de las derrotas para decir que soy bueno o malo. Hay que pensar más con la cabeza que con el corazón", reflexionó el DT en conferencia de prensa.

Respecto a los cuestionamientos y la posibilidad de una salida anticipada, el ex técnico de Ñublense asumió la responsabilidad del momento: "El técnico toma estos riesgos y yo tomé este riesgo que conllevaba esta institución. Sabía que era alto y que en algún momento podía pasar esto. Yo no me puedo volver loco, soy el líder del grupo y tengo que ver cómo resuelvo esto", sentenció.

El desafío para salir del fondo no será sencillo. Huachipato buscará su redención el próximo miércoles 1 de abril, cuando visite a Colo Colo en el Estadio Monumental, en un duelo clave por la tercera fecha de la Copa de la Liga.