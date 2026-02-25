[VIDEO] "El veneco tiene hambre": El vergonzoso registro que delata a la hinchada de Huachipato

El defensor venezolano Alexander González denunció una serie de insultos xenófobos proferidos por la hinchada de Huachipato durante el encuentro de vuelta por la fase 2 de la Copa Libertadores. El lateral de Carabobo utilizó sus redes sociales para difundir un video donde se escuchó claramente a la fanaticada local corear la frase "el veneco tiene hambre" en el Estadio CAP.

La situación generó indignación inmediata en la delegación de Venezuela. Tras concretar la eliminación del equipo chileno, el técnico de Carabobo, Daniel Farías, compareció ante los medios en una conferencia donde no aceptó preguntas y se limitó a repudiar el comportamiento de los asistentes en la Región del Biobío. El estratega calificó los hechos como inaceptables para la competencia internacional.

Por su parte, Alexander González realizó un profundo descargo en su cuenta de Instagram. "Hoy hemos dado un golpe sobre la mesa aquí en Chile. Nos generalizan como muertos de hambre, veneco y demás, sin saber que detrás de cada ser humano hay una madre, un hijo o una abuela haciendo esfuerzos por ver triunfar a ese ser", escribió el seleccionado de Venezuela.

El futbolista también cuestionó el análisis del entorno deportivo local. "A nivel deportivo, comentaristas y aficionados del fútbol hablan barbaridades de los equipos venezolanos, discriminan nuestra raíz, una vez más generalizando. Hoy espero que los comentaristas venezolanos puedan dar un golpe en la mesa también y decir todo lo que abarca haber ganado este compromiso, sin menospreciar y de forma educada, que hoy sin ofender fuimos muy superiores dentro de la cancha", añadió el defensor de Carabobo.

Finalmente, el jugador cerró su mensaje destacando la superioridad deportiva de su escuadra, que venció 1-2 a Huachipato con goles de Eric Ramírez y Edson Tortolero. "No hay mejor manera de vengarse que una victoria masiva que fue lo que hoy hicimos. Venezolanos en estas tierras, siéntanse orgullosos y honrados de haber nacido en nuestra tierra. La verdad teníamos más hambre, pero de goles, porque fuimos mucho más", concluyó Alexander González.

En lo deportivo, Huachipato se despidió del certamen continental tras caer por 2-1 en casa. Los goles del equipo visitante fueron obra del delantero Eric Ramírez y el volante Edson Tortolero, mientras que el descuento para los acereros lo anotó el atacante paraguayo Cris Martínez. Con este resultado, el conjunto siderúrgico cerró su participación internacional con un global de 3-1 en contra.

Debido a la gravedad de las denuncias y las pruebas audiovisuales presentadas, Huachipato arriesga severas sanciones por parte de la CONMEBOL. El organismo rector del fútbol sudamericano podría iniciar una investigación de oficio por infracciones a los protocolos de seguridad y no discriminación, lo que derivaría en multas económicas o la clausura de su estadio para futuros compromisos.