Humberto Suazo anticipó la definición con Cobreloa: "Tenemos nuestras armas"

Luego de la agónica victoria conseguida por San Luis en su visita a San Marcos de Arica en la última fecha de la Liga de Ascenso, el adiestrador quillotano Humberto Suazo proyectó el duelo único que definirá al campeón de la categoría con Cobreloa.

Tras igualar ambos con 57 puntos, "Chupete" precisó a TNT Sports: "Partido duro, nos hemos enfrentado a ellos. Es un equipo que se preparó para ascender también, pero nosotros tenemos nuestras armas. Estamos muy contentos con el trabajo y el esfuerzo de los jugadores".

Acto seguido, Suazo repasó lo que fue su compromiso en el "Carlos Dittborn": "Me saco el sombrero por mis jugadores. Ellos saben que los quiero mucho y que me han ayudado mucho a crecer como entrenador. La verdad que estoy muy contento, porque el esfuerzo no se transa".

Finalmente, repasó el tardío tanto de Guillermo Avello que les dio la victoria en la recta final: "Conozco cómo le pega y le dije al pasapelota que estaba al lado mío que iba a hacer gol. Le pega muy bien, aparte el viento nos jugó a favor. La verdad que estoy muy contento por el esfuerzo de la gente que viene de tantos kilómetros a acompañarnos".

El cruce de definición entre San Luis de Quillota y Cobreloa se disputará a partido único en cancha neutral, en fecha, hora y recinto que deberán ser ratificados por la ANFP.