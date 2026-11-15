A prisión sujeto acusado de abusar de niña entre sus 6 y 9 años en Penco

Un hombre fue detenido y posteriormente enviado a prisión preventiva por los presuntos delitos de violación y abusos sexuales reiterados contra una niña de seis años en la comuna de Penco (Región del Biobío).

El imputado fue aprehendido por la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de Concepción y puesto a disposición de la Justicia, informó T13.

Según los antecedentes de la investigación, el acusado mantenía una relación cercana con la familia que estaba al cuidado de la víctima, vínculo que se extendió por más de 20 años en una comunidad religiosa de la comuna.

Según la denuncia, las agresiones iniciaron cuando la afectada tenía seis años y se extendieron por más de tres.

Los hechos fueron revelados tras contenidos abordados en el colegio, que permitieron reconocer como agresiones sexuales las conductas que la niña había normalizado, antecedentes que se sumaron a peritajes sexológicos y fijación de sitios del suceso.

"Entre las diligencias realizadas y que sirvieron para sustentar la orden de detención, se considera la entrevista videograbada realizada a la víctima y su posterior análisis por parte de los detectives, declaraciones de testigos y de profesionales que atendieron a la víctima", detalló el subprefecto de la PDI Rodrigo Enríquez.

El detective, jefe de la Brisex de Concepción, indicó que el imputado aprovechó la cercanía que mantenía con la familia que tenía el cuidado de la víctima para comenzar a "violentarla sexualmente desde que tenía seis años de edad. Agresiones que se mantuvieron por varios años, aprovechando los momentos en que quedaba bajo su cuidado".

"Es pertinente señalar que actualmente existe otra investigación en contra del mismo imputado por hechos de similar naturaleza, pero que habrían afectado a otra víctima de la misma comunidad religiosa", complementó el policía.

El imputado fue formalizado en el Juzgado de Garantía de Concepción, que decretó la cautelar de prisión preventiva en su contra.